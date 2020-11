Malgré les mises en garde répétées des virologues face à la virulence de la seconde vague de covid en Belgique, un Belge sur trois n'a pas l'intention de fêter Noël en cercle restreint. C'est ce que révèle une enquête de l'Université d'Anvers réalisée auprès de 26 000 participants.

À quelques semaines de fêtes de fin d'année, il semble d'ores et déjà certain que celles-ci ne pourront être célébrées en grand nombre. Aujourd'hui, les règles en vigueur pour les contacts sociaux sont très strictes, et il n'est permis d'inviter d'une seule personne à la fois dans son foyer. L'étude relayée par le quotidien Het Nieuwsblad révèle que 86% des Belges respecteront les règles pour la Saint-Nicolas, 75% pour le réveillon de Nouvel An et seulement 68% pour Noël.

Ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo a encore appelé les Belges à la prudence. "D'ici Noël, le coronavirus sera toujours là. Et les gens ne sont pas vaccinés. Nous serons encore dangereux les uns par rapport aux autres. Il faut oser le reconnaître", a-t-il mis en garde. Lui-même fêtera Noël avec sa compagne et ses enfants.

Par ailleurs, 79,9% des participants indiquent ne pas de prévoir de voyage pour les vacances de Noël. 6,1% désirent voyager en Belgique et 5,6% comptent tout de même se rendre à l'étranger. 8,5% ignorent ce qu'ils vont faire.

Au niveau du shopping, 6,1% estiment "extrêmement important" de faire leur shopping dans les magasins, 9,7% trouvent que c'est "très important", et 22,4% que c'est "assez important". Sans surprise, ce sont surtout les personnes qui éprouvent des difficultés financières qui privilégient le shopping physique.

