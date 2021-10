Covid Safe Ticket: près de 40.000 personnes potentiellement touchées par une faille de sécurité

L'Autorité de protection des données a pris connaissance d'une potentielle faille de sécurité relative à la validation et la lecture des Covid Safe Tickets via l'application CovidScan. Cette fuite potentielle de données concernerait plus de 39.000 personnes.

© belga