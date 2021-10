L'application étendue du Covid Safe Ticket (CST) sera d'application sur le territoire wallon à partir du 1er novembre. Quand s'applique-t-elle, ou non ? Qui peut me contrôler ? Dois-je le présenter pour un rendez-vous médical à l'hôpital ? Le point en onze questions.

L'utilisation élargie du CST sera d'application en Wallonie à partir du 1er novembre jusqu'au 15 janvier 2022 inclus. Le Gouvernement wallon évaluera néanmoins régulièrement la situation épidémiologique. Concrètement, le recours élargi au CST pourra être levé si la situation épidémiologique le permet et si l'ensemble des provinces wallonnes atteignent le niveau d'alerte 2 selon l'avis du RAG pendant une durée de 3 semaines consécutives. En attendant, voici quelques réponses aux questions les plus souvent posées.

Je ne suis pas vacciné, mais dois me rendre à un évènement. Puis-je quand même bénéficier Covid Safe Ticket ?

Oui. Il y a trois moyens d'obtenir le Covid Safe Ticket.

Via un certificat de vaccination attestant d'une vaccination complète. Il est valable à partir du 14e jour après la dernière injection.

Via un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48h ou un test antigénique (test rapide) effectué dans les 24h. Les tests antigéniques doivent être réalisés par une personne légalement habilitée. Certains événements le proposent à l'entrée, mais ce n'est pas une obligation.

Via un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum.

Dois-je présenter un Covid Safe Ticket si je veux seulement boire un verre en terrasse ?

Non. Le Covid Safe Ticket est obligatoire pour les clients des restaurants et cafés à l'intérieur, mais pas pour les clients s'installant en terrasse. Si vous ne consommez qu'à l'extérieur, le CST ne sera pas requis pour aller aux toilettes ou payer l'addition au comptoir. Le take-away, commander un plat dans un snack et les restaurants sociaux ne sont pas non plus concernés.

Si on me demande le CST, dois-je porter un masque ?

Non, sauf pour les visiteurs des hôpitaux, des maisons de repos et de tous les autres établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, pour qui le port du masque reste obligatoire. Dans les autres établissements ou évènements dans lesquels le CST est utilisé, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les visiteurs.

Le masque reste par contre obligatoire en Wallonie dans les lieux où le CST n'est pas exigé, notamment dans les transports en commun, les magasins et centres commerciaux, les rues commerçantes à forte fréquentation (sur décision des autorités locales), les bâtiments de l'enseignement supérieur, les bâtiments de culte ou encore les locaux accessibles des administrations publiques.

Je souhaite passer une nuit dans un hôtel en Wallonie. Le Covid Safe Ticket est-il requis ?

Non, sauf pour entrer dans le restaurant ou l'espace de congrès/foire de l'établissement.

Horeca, discothèques, établissements de soin, salles de fitness, club de sport,... Le Covid Safe est demandé quasi partout. Quels secteurs sont épargnés ?

Il y a quelques lieux/situations où le Covid Safe Ticket n'est pas requis, car considérés comme privés et/ou essentiels. Il s'agit des transports publics, des services publics (administration communale, CPAS...), des activités éducatives (écoles maternelles, primaires et secondaires, les universités et écoles supérieures, les académies d'art, les écoles de danse, et les activités ordinaires des maisons de jeunes et les accueils temps libre (ATL)), des magasins/centres commerciaux et de votre lieu de travail. Cela ne concerne pas non plus les lieux fermés non accessibles au public (maison, appartement, jardin, terrasse, ...), indépendamment du nombre de personnes.

L'événement dans le cadre dans la sphère privée/intime (et qui ne se déroule pas dans un lieu fermé non accessible au public) n'est pas non plus visé par le CST, s'il n'y n'a pas de prestations ou de fournitures de biens et/ou services (DJ, traiteur, orchestre, etc..) par un "tiers" autre que la mise à disposition du lieu au moment de l'activité.

Rappelons qu'il est par contre obligatoire pour le sport en extérieur à partir de 200 personnes, les foires commerciales et congrès à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l'extérieur et à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l'extérieur pour les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif.

Mon enfant a 15 ans, est-il obligé de se munir d'un Covid Safe Ticket ?

Cela dépend des cas. Le Covid Safe Ticket est obligatoire à partir de 16 ans, sauf si les participants font partie d'un groupe scolaire dans tous les secteurs et événements concernés. Mais il existe des exceptions : dans les événements de masse et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, il sera demandé à partir de 12 ans. Si les participants font partie d'un groupe scolaire dans tous les secteurs et événements concernés par le CST, alors ils ne sont pas soumis au CST.

Je dois me rendre à l'hôpital pour un rendez-vous avec un spécialiste. Puis-je quand même aller à ce rendez-vous si je n'ai pas le Covid Safe Ticket ?

Oui, les personnes en consultation en hôpital et les éventuels accompagnants des personnes en incapacité de s'y rendre seules ou encore les bénévoles sont dispensées du CST.

L'utilisation du Covid Safe Ticket ne s'applique qu'aux visiteurs/clients des secteurs et événements concernés et non aux personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l'établissement ou de l'événement. Au sein de l'hôpital, cela concerne donc uniquement le visiteur d'un patient hospitalisé. Tous les hôpitaux en Région wallonne sont concernés, tant les hôpitaux universitaires que généraux, spécialisés ou psychiatriques.

Quelques exceptions sont faites pour les visiteurs de patients en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant certaines pathologies (sur base d'une appréciation du médecin responsable à l'hôpital) et la personne qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade, le temps des soins.

Les règles sont-elles les mêmes pour les maisons de repos ?

Non. Dès l'âge de 12 ans, toute personne extérieure doit présenter son Covid Safe Ticket avant de pouvoir rentrer dans l'institution. Cela comprend les personnes qui n'y sont pas employées ou qui n'y sont pas résidentes. Certaines exceptions sont toutefois possibles : les visiteurs et visiteuses de résidents en fin de vie, les professionnels de santé externes (le médecin traitant d'un résident, par ex.) ou encore les policiers, ambulanciers et pompiers qui devraient éventuellement intervenir dans l'établissement.

Va-t-on contrôler mon identité ? La police n'est-elle pas la seule habilitée à le faire ?

Non. L'exploitant ou l'organisateur de l'événement a le droit de contrôler le Covid Safe Ticket. Mais pas n'importe comment : ils sont obligés d'établir une liste de personnes habilitées à ce contrôle. Ces personnes seront autorisées à croiser le QR code et vos données d'identité. Aucun enregistrement de données n'est autorisé. Si le CST n'est pas en ordre ou en cas de refus d'un visiteur/client, l'exploitant/organisateur a le droit de refuser l'accès. Il peut faire appel aux forces de l'ordre si nécessaire.

Les forces de police pourront en outre effectuer des contrôles auprès des exploitants/organisateurs pour vérifier qu'ils effectuent les contrôles du QR code et de l'identité correctement.

Je suis patron de restaurant, directeur d'une salle de sport ou encore organisateur d'un évènement. Un client arrive sans Covid Safe Ticket et je décide de le laisser entrer tout de même. Qui de nous deux sera sanctionné ?

Les deux, à des degrés divers. Des sanctions pénales sont prévues pour les visiteurs (50 à 500 € d'amende) et pour les organisateurs (50 à 2500 € d'amende).

En ce qui concerne les organisateurs, les bourgmestres peuvent faire usage de leur pouvoir de police et ordonner la fermeture d'un établissement pour une durée maximale de 3 mois ou l'arrêt immédiat de l'événement. En cas de fraude d'un visiteur/client, cela n'engage bien sûr pas la responsabilité de l'exploitant/organisateur, mais seulement la responsabilité individuelle du fraudeur.

Contrairement à ce qui s'est passé à Bruxelles, il n'y aura pas de période de tolérance et les sanctions seront donc directement applicables à partir du 1er novembre.

Je n'ai pas de smartphone. Comment faire ?

Les certificats peuvent effectivement être téléchargés dans l'application CovidSafe.be, mais pas uniquement. Pour les citoyens ne disposant pas d'un accès à un outil numérique ou qui éprouvent des difficultés à télécharger ce document, il est également possible de demander par téléphone au 0800/45.019 à recevoir une version papier par la poste. À noter que, dans le courant du mois de novembre, chaque citoyen de 65 ans et + vacciné ou avec un certificat de rétablissement Covid de moins de 180 jours recevra, par voie postale, son Covid Safe Ticket en version papier.

Encore des questions ? Depuis le vendredi 22 octobre, le call center gratuit 0800/45.019 est à disposition des citoyens et professionnels, qui se posent des questions sur le CST ou ont besoin d'assistance. Il sera accessible du lundi au samedi, de 9h à 19h.

