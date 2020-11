Beaucoup de personnes nous ont demandé ce qu'il est encore possible de faire dans son domicile. Par exemple peut continuer à faire des travaux, peut-on encore déménager ou faire appel à un plombier ? Ou que faire cas de perte de clés ? Toutes les réponses sont à lire ci-dessous.

Lors d'une opération exceptionnelle, Levif.be répond à vos interrogations sur le Covid. Aujourd'hui, nous répondons une question sur les services de dépannage et tout ce qui est lié aux services à domicile et aux travaux :Les serruriers sont ils ouverts ? Et sinon, comment faire en cas de perte de clefs ? Puis-je faire appel à un service de dépannage ? Quels services sont encore autorisés à domicile ?

Oui, un serrurier peut tout à fait venir vous dépanner, même en pleine nuit. Les serruriers, pour les situations de force majeure, font partie des services nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population. En conséquence, ils peuvent encore continuer à fournir physiquement leurs services aux particuliers moyennant le respect des règles générales. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas non plus tenir compte du couvre-feu. Ce qui n'est pas votre cas. Si, par un malencontreux hasard, vous vous retrouvez dehors sans motif valable, il est possible qu'on vous demande des explications. Sont aussi autorisés, les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène. Vous pouvez donc faire appel à un électricien, un plombier, ou encore un chauffagiste. Le secteur de la construction ; les plombiers et chauffagistes, les électriciens et les charpentiers font partie des commerces, entreprises et services publics et privés qui sont eux aussi considérés comme étant nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population. En conséquence, ils peuvent eux aussi continuer à fournir physiquement leurs services aux particuliers moyennant le respect des règles générales. Ce qui veut dire que les activités comme les travaux de rénovation, de peinture, d'électricité, de plomberie, les installations d'électroménagers peuvent se poursuivre moyennant le respect des règles de distanciation sociale. En ce qui concerne le déplacement chez le particulier, il s'agit surtout d'éviter ce qu'on appelle un "contact rapproché", soit un contact de plus de 15 minutes, sans respecter les 6 règles d'or telles que la distance de sécurité d'1.5 mètre et le fait de ne pas porter un masque. Les magasins de bricolage à la fois pour ceux avec une gamme générale et ceux avec une gamme spécialisée restent ouverts. Les magasins de bricolage peuvent uniquement vendre des matériaux (les outils compris) pour réaliser des travaux dans la maison ou dans le jardin. Les magasins spécialisés tels que les magasins de peinture et les magasins de carrelage peuvent rester ouverts. Les magasins de salles de bains, de cuisines, etc. doivent fermer leur magasin et leur salle d'exposition, mais peuvent continuer à travailler par le biais de la collecte et de la livraison.En outre, les courses sont effectuées seules ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable. Un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance. En respectant ces consignes, on peut donc tout à fait aller chercher, par exemple, du parquet. C'est possible puisque les déménagements sont autorisés dans le respect des règles applicables aux rassemblements extérieurs et aux réunions privées à domicile. Par ailleurs, les services de déménagement sont repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel et peuvent donc continuer à offrir physiquement leurs services aux particuliers.Les notaires sont ouverts donc cela serait techniquement possible. Par contre, si les agences immobilières peuvent poursuivre leurs activités en ligne, les visites, tout comme les états des lieux, ne sont par contre pas autorisées. De quoi tout de même freiner les ardeurs. La personne qui fait votre ménage est elle aussi encore autorisée à venir, tout comme celles qui effectuent les métiers de contacts médicaux et paramédicaux tels que par exemple les soins dentaires, les psychologues, les soins infirmiers à domicile, les séances de kinésithérapie, les soins liés à la maternité, les aides familiales, les soins palliatifs à domicile, etc. Il est aussi clairement stipulé que les pédicures médicales et les soins spécialisés des pieds peuvent encore être pratiqués. Ne sont par contre pas autorisé à domicile : les soins de beauté, les pédicures non-médicales, les manucures, les massages, les coiffeurs et barbiers, les tatouages. Comme pour les taxis, une distance de 1,5 m doit être respectée entre chaque personne. Le nombre de personnes qui peut être transporté varie donc en fonction du type de véhicule. Pour les personnes habitant sous le même toit ou les personnes qui ont des "contacts rapprochés", cette règle quant à la distance minimale ne s'applique pas. Il est conseillé d'aérer et de nettoyer régulièrement le véhicule. Si les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties, le port du masque est obligatoire.On notera aussi au passage que les garages sont ouverts, mais limités aux services de dépannage, de réparation, d'entretien, d'après-vente et de remorquage, mais aussi les réparations de bris de glace et la préparation au contrôle technique. Cette ouverture est aussi valable pour les magasins de vélo où sont autorisés les réparations et les changements de pneus. Le contrôle technique du véhicule est lui aussi maintenu.