Après des fêtes de Noël en comité très restreint, 87% des Belges affirment qu'ils accueilleront 2021 dans le respect des règles, ressort-il mercredi d'un nouveau volet de la grande étude Corona menée par l'Université d'Anvers (UAnvers).

Ils sont ainsi plus nombreux à annoncer respecter les mesures pour la nouvelle année par rapport aux fêtes de Noël (74%). Toutefois, parmi les 27.500 personnes sondées, un nombre plus élevé de répondants indique avoir fait la bise ou serré la main de quelqu'un n'appartenant pas à sa bulle au cours des deux dernières semaines. Près d'un Belge sur trois âgé de 18 à 35 ans s'est ainsi laissé aller à ces salutations. Ils sont un peu moins nombreux (25%) dans ce cas parmi les 36 à 65 ans. Les participants déplorent par ailleurs une communication peu claire concernant les enfants qui vivent sous le même toit et la manière de les compter comme contact rapproché. "Pour 75% des sondés, cela n'a pas influencé l'organisation des fêtes, 13% ont dû revoir leurs projets et 12% ont choisi d'ignorer cette limitation", précise Koen Pepermans, chercheur en sciences sociales à l'Université d'Anvers. Enfin, plus de la moitié des personnes interrogées s'attendent à peu de changement dans les règles édictées jusqu'aux vacances de carnaval. Les jeunes se montrent toutefois légèrement plus optimistes que leurs aînés.