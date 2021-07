Au total, 3.541 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués au cours de la semaine dernière. Ils suivent la répartition suivante dans les entités fédérées : 1.988 en Flandre, 574 à Bruxelles, 856 en Wallonie et 14 en Communauté germanophone.

Entre le 26 juin et le 2 juillet, 506 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 52% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'Institut de santé publique Sciensano.

Les chiffres indiquent également que c'est dans le Brabant wallon que s'enregistre la plus forte hausse de nouveaux cas. La province a recensé 605 nouveaux cas au cours de la semaine dernière. Il s'agit une augmentation de 144% par rapport à la semaine précédente.

Durant la même période, 22 décès dus au virus (soit une moyenne de 3,1 patients par jour) ont été signalés: quatre en Flandre, sept à Bruxelles et onze en Wallonie. Parmi les victimes, une seule vivait dans une maison de soins résidentiels. Depuis le début de la pandémie, 25.190 décès liés au coronavirus ont été recensés.

Près de 60.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement - en hausse de 49% par rapport à la période de comparaison précédente -, pour un taux de positivité qui reste stable à 1%. Une moyenne de 505,9 personnes ont subi un test positif, soit 52 pourcents de plus que la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie, 1,1 million de Belges ont été contaminés.

Durant la semaine du 23 juin au 5 juillet, 15,3 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l'hôpital, soit une baisse de 28% par rapport à la semaine précédente. Dans la même tendance, un total de 189 patients ont quitté l'hôpital. Cependant, 262 personnes atteintes du coronavirus sont encore hospitalisées en Belgique (-23%), dont 115 en soins intensifs : 79 patients sont sous assistance respiratoire alors que 15 sont aidés par l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits occupés a diminué de 77, dont 32 en moins dans les unités de soins intensifs. Le nombre de patients hospitalisés à la suite du coronavirus a diminué à un rythme soutenu au cours des dernières semaines : début juin, il restait encore un peu plus de 1.000 patients dans les hôpitaux belges, alors que début mai, ils étaient encore 2.700 patients.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 51 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus remonte de manière notable pour passer à 0,84. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

Près de 7,4 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin, soit 64,2 pourcents de la population totale belge. Au total, 36,2 pourcents de la population totale sont entièrement vaccinés.

