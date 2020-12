"La reprise de l'épidémies se confirme, et les chiffres sont alarmants", ont mis en garde les porte-parole interfédéraux Yves Van Laethem et Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du Centre de crise. "Nous avons franchi le triste cap des 10 000 décès dans les maisons de retraite", ont-ils également déploré.

Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente.

Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi et 9% jeudi. Au total, la Belgique comptabilise plus de 618.204 cas positifs depuis le début de la crise, contre près de 615.500 dans le bilan de jeudi matin.

Il y avait 2.687 patients Covid hospitalisés jeudi, une diminution d'1% par rapport à il y a une semaine et de 25 unités par rapport à mercredi. Parmi ceux-ci, 561 étaient en soins intensifs (-2% et -10 unités comparativement à mercredi). Le nombre de décès par jour a, lui, reculé de 6,9% pour s'établir à 92 en moyenne entre le 8 et le 14 décembre. Depuis le mois de mars, ce sont 18.371 personnes (+ 93 par rapport au bilan de jeudi) au total qui ont perdu la vie à cause du coronavirus.

Parmi elles, on retrouve principalement des seniors mais aussi de plus jeunes victimes. Plus de 34.100 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours, un chiffre en hausse de 12%, avec un taux de positivité de 8,1%. Enfin, le taux de reproduction (Rt) est de 1, tandis que l'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 282,2 (-10%).

"Déjà la semaine passée, nous avons demandé à tout le monde de faire un effort supplémentaire. On se rend compte que beaucoup de personnes sont motivées à respecter les règles, mais qu'un certain nombre continue de ne pas les respecter", a plaidé Yves Van Laethem.

"Cette semaine, nous avons franchi le triste cap des 10 000 décès dans les maisons de retraite. C'est 10 270 morts. La situation reste précaire", a indiqué Steven Van Gucht. "Ici, malheureusement, nous constatons une légère augmentation du nombre d'infections. Heureusement, nous constatons que le nombre de foyers est en légère diminution".

Un tiers des maisons de retraites belges sont actuellement aux prises avec un cas de Covid, environ 1 sur 10 est confrontée à un foyer majeur.

"Partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus" Très peu de virus hivernaux classiques circulent actuellement en Belgique. Il faut donc partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus, a déclaré vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano. "Actuellement en Belgique, il y a très peu de virus hivernaux classiques qui circulent. Les virus classiques qui touchent les enfants sont peu présents. Il faut partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus", a indiqué Yves van Laethem. Les autorités sanitaires constatent que les citoyens attendent trop longtemps après l'apparition des premiers symptômes pour prendre contact avec leur médecin traitant. "Ce timing est trop prolongé, de l'ordre de deux jours et quelques. Malheureusement, dans la situation actuelle, il est important de contacter son médecin traitant le plus vite possible", a souligné le spécialiste. Belga

Avec Belga

