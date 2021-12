De nouvelles mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus entrent en vigueur ce lundi.

De nouvelles mesures ont été décidées lors du Comité de concertation de vendredi et concernent principalement l'événementiel, la culture et l'enseignement. Voici de quelles mesures il s'agit.

Enseignement

>>> le port du masque est obligatoire dès 6 ans à l'école .

>>> Les écoles, elles, seront censées dès ce lundi utiliser un appareil de mesure du CO2 dans chaque local où se réunissent de nombreuses personnes. La mise en pratique concrète de la mesure prendra cependant davantage de temps, en raison de la forte demande en appareils, ont prévenu les pouvoirs organisateurs.

>>> Dès que deux enfants seront contaminés dans une classe, celle-ci sera fermée.

>>> Les activités parascolaires sont interdites.

>>> Les activités de jeunesse à l'intérieur sont suspendues. Une exception est toutefois prévue pour l'aide aux jeunes en décrochage scolaire.

Evènements

>>> Les activités et évènements organisés en intérieur sont fortement limités.

Le Comité de concertation a aussi décidé d'interdire les "activités en intérieur". On parle ici de rassemblements et activités privées organisées, pas des rencontres avec des proches au domicile. Les mariages et les réceptions de funérailles restent une exception, ainsi que les activités sportives (mais sans public).

Ainsi, les "évènements à l'intérieur" (spectacles, congrès, etc.) seront quant à eux limités à 200 personnes assises (avec port du masque et CST obligatoire dès 50 personnes). C'était déjà le cas dès samedi pour les "grands" évènements.

Les cinémas ne pourront accueillir qu'un maximum de 200 personnes par salle, moyennant le respect d'une distance d'1,5 m entre chaque groupe.

>>> Les activités en extérieur restent par contre permises moyennant les règles. Ainsi, les évènements en extérieur, comme les marchés de Noël et les stades de football ne sont donc pas concernés par les huis clos.

D'autres étapes

On notera que d'autres étapes sont encore attendues par la suite. À partir de mercredi, l'enseignement hybride, moitié présentiel, moitié distanciel sera en vigueur dans l'enseignement secondaire. À partir du lundi 20 décembre, les écoles maternelles primaires et secondaires fermeront leurs portes. Une garderie sera organisée pour les parents sans solution.

