Après une diminution et une phase de stabilisations, les contaminations reprennent lentement, et surtout en Flandre, déclarent les porte-parole interfédéraux Steven Van Gucht et Yves Van Laethem lors de la conférence presse du Centre de crise.

"Depuis quelques jours, la valeur du R flirte avec le 1 (NDLR : ce qui signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse) et on sait que lorsqu'elle dépasse le 1, la situation peut se détériorer. Il y a toutefois toujours une légère diminution des hospitalisations", explique Yves Van Laethem.

En moyenne 2343 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les jours, une hausse de 8% par rapport à la semaine précédente : 13% en Flandre, et 4% en Wallonie. Seule la région Bruxelles-Capitale continue à afficher une diminution de 10% sur base hebdomadaire.

On enregistre le nombre le plus élevé des cas dans la province Anvers, et dans les deux Flandre. Ces augmentations se produisent dans toutes les tranches d'âges. La hausse relative est la plus grande auprès des enfants de moins de 10 ans, une hausse de 34% par rapport à la semaine précédente. La moyenne est moins élevée parmi les jeunes de secondaire, un phénomène peut-être lié à l'enseignement partiel à distance et aux examens de Noël.

La plupart des contaminations ont lieu parmi la population active de 20 à 60 ans. Les hospitalisations continuent à baisser très légèrement : ces derniers jours, Sciensano a noté une moyenne de 182 admissions quotidiennes, soit 6% de moins que la semaine d'avant. Les différences régionales sont considérables : plus 2 % de contaminations en Brabant flamand et en Flandre occidentale et même 17% dans la province d'Anvers. Dans les autres provinces, la tendance est à la baisse.

L'âge moyen des patients augmente, sans doute parce qu'il y a des résidents de maisons de repos, parmi les personnes admises à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a en Belgique, 2770 patients hospitalisés dont 593 en soins intensifs, une diminution de 12%. Au niveau des décès, la diminution ralentit : le Centre de crise déplore 91 décès par jour, 13% de moins que la semaine précédente. Le taux de mortalité, le nombre de décès par 100 000 habitants, est le plus élevé en Flandre occidentale, suivie de la Flandre orientale et du Hainaut.

Entre deux eaux

"Nous sommes dans une situation entre deux eaux. Les jours à venir seront cruciaux pour inverser la vapeur. Nous espérons tous qu'il suffira de mieux appliquer les mesures existantes pour parvenir à reprendre en main la situation sans que d'autres mesures ne soient nécessaires", mettent en garde les porte-parole interfédéraux.

"La mobilité a légèrement diminué ces derniers jours. Beaucoup de gens tiennent compte de nos recommandations", ajoutent-ils. Ils recommandent de rester un maximum à la maison, de télétravailler, et si ce n'est pas possible de garder les distances, surtout lors des moments de contacts informels au travail, autour de la machine à café et pendant la pause de midi. "Prouvons que même avec un confinement relativement léger, nous arrivons à inverser la tendance", concluent-ils.

