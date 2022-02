Les jeunes qui se sont fait vacciner rapidement sont "les dindons de la farce", dénonce mercredi l'agence de voyages "Jongerentravel", spécialisée dans les vacances pour jeunes. Il n'y a en effet pas encore de décision sur l'administration d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans.

La Conférence interministérielle (CIM) santé n'a pas conclu d'accord mercredi sur l'administration d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les concertations vont donc se poursuivre. Les ministres de la santé ont notamment décidé de demander l'avis du comité des droits du patient d'ici vendredi, a-t-on appris.

La semaine dernière, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) avait décidé d'attendre la recommandation de l'agence européenne du médicament (EMA) et des évidences scientifiques plus nombreuses avant de formuler une opinion concernant ce booster. Selon lui, les évidences scientifiques soutenant l'administration d'une dose booster du vaccin Covid-19 pour les enfants et les adolescents âgés de 12 à 17 ans, particulièrement dans le contexte d'Omicron, sont insuffisantes.

Cet avis avait été demandé après la décision de l'Italie et de l'Autriche d'imposer bientôt de facto une injection de rappel pour ce groupe d'âge. Le ministre flamand Wouter Beke avait récemment remis la question à l'ordre du jour, à l'approche des congés de carnaval et de ses séjours au ski.

Cette absence de décision irrite Jongerentravel qui organise des vacances au ski en Autriche pour 1.500 jeunes lors des prochaines vacances de Carnaval. L'Autriche a accepté de faire une exception et de faire passer la validité du certificat de vaccination de six à sept mois mais cela ne change rien pour les jeunes qui se sont fait vacciner tôt l'année dernière. "Ceux qui se sont par exemple fait vacciner en juillet sont toujours lésés.

Ils peuvent aller en Autriche mais ils devront se soumettre tous les deux jours à un test PCR", dénonce l'agence de voyage flamande. Jongerentravel appelle les autorités belges à trouver rapidement une solution au problème et souligne que d'autres pays européens autorisent la troisième dose pour les jeunes de moins de 18 ans.

