Les hôpitaux généraux du réseau Vivalia (province de Luxembourg) redescendront en phase zéro, soit la plus basse du plan Surge Capacity, à partir de lundi en raison de l'évolution favorable du nombre de personnes hospitalisées positives au coronavirus, a annoncé l'intercommunale vendredi. Dans le même temps, les possibilités de visites seront élargies.

Actuellement, moins de 15% des lits réservés aux patients Covid en unités de soins intensifs sont occupés dans les hôpitaux du réseau. L'intercommunale dénombre deux patients hospitalisés pour ou avec le Covid en soins intensifs (1 à Arlon et 1 à Marche) et 13 en unités de soins classiques (4 à Arlon, 2 à Marche et 7 à Libramont). "Si la situation venait à se dégrader, nous serions en capacité de réactiver des lits dans les 48 heures comme l'exige le Comité Hospital & Transport Surge Capacity", précise l'intercommunale dans son communiqué.

La situation épidémiologique favorable permet également d'assouplir les conditions de visites dans les hôpitaux du réseau. Ainsi, chaque patient pourra désormais recevoir la visite de deux personnes par jour sur une plage horaire élargie allant de 15h à 18h00. Les visiteurs de moins de 18 ans restent interdits sauf pour les visites en maternité (où la fratrie est acceptée) et dans des cas exceptionnels telle que la fin de vie (moyennant toutefois l'accord du médecin chef de service). Les visites ne sont pas autorisées pour les patients malades du Covid.

"Une restriction plus importante au niveau des visites peut être maintenue dans des unités de patients particulièrement fragiles", signale Vivalia. L'intercommunale rappelle que conformément à la décision du dernier Codeco, le port du masque reste obligatoire dans les établissements de soins pour toute personne de plus de 12 ans.

