La Belgique connait actuellement une forte augmentation du nombre de tests positifs chez les personnes symptomatiques, ce qui indique que le virus circule de manière plus importante, a annoncé Yves Van Laethem.

Cette hausse est notamment liée à l'augmentation constante du variant delta (indien) et touche particulièrement les jeunes.

Entre le 4 et le 10 juillet, il y a eu en moyenne 1.006 contaminations par jour, ce qui représente une augmentation de 83%. Sur la même période, 60.500 tests (-4%) ont été effectués pour un taux de positivité de 1,8%, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente.

Bien que de nombreuses infections soient liées aux départs et retours de vacances, cela n'explique pas tout. "Nous constatons une augmentation du pourcentage de tests positifs chez les personnes symptomatiques d'une part et chez les contacts à haut risque de ces personnes", a indiqué le porte-parole. "Ceci signifie que le virus circule à nouveau fortement dans la population."

Les jeunes sont les plus touchés puisque la moitié des contaminations concernent les personnes de 24 ans ou moins. "On voit se dessiner une légère augmentation chez les gens plus âgés", a indiqué Yves Van Laethem. "Si la hausse continue, il est probable qu'elle percole vers les tranches d'âges plus élevées." Toutes les provinces et régions sont concernées mais c'est en Flandre occidentale et dans la province du Luxembourg que l'augmentation est la plus forte avec respectivement 157% et 122% de plus.

Le variant delta continue de se développer au détriment des autres variants. Celui-ci représente désormais 63% des nouvelles contaminations. Ce taux était de 50% la semaine passée.

En ce qui concerne les hospitalisations, une légère hausse a également été constatée. Entre le 7 et le 13 juillet, 18 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour contre 16 sur la période précédente, soit 11% de plus. Cependant, le nombre de personnes hospitalisées, lui, continue de décroître. Actuellement 239 personnes se trouvent à l'hôpital à cause du coronavirus (-5%) dont 90 en soins intensifs (-11%). "Cette diminution ralenti de plus en plus et nous arriverons sans doute bientôt sur un plateau situé aux environs des 90 personnes en soins intensifs", a confirmé Yves Van Laethem.

Au niveau des décès, la moyenne est de deux décès par jour, ce qui équivaut à une diminution de 35%. Fait notable, le 7 juillet, aucun décès n'a été à déplorer, une première depuis presque un an.

Enfin, environ 7.615.000 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin dans notre pays, ce qui représente 81,3% de la population adulte. Les personnes majeures possédant une couverture vaccinale totale représentent 66,1%.

Cette hausse est notamment liée à l'augmentation constante du variant delta (indien) et touche particulièrement les jeunes.Entre le 4 et le 10 juillet, il y a eu en moyenne 1.006 contaminations par jour, ce qui représente une augmentation de 83%. Sur la même période, 60.500 tests (-4%) ont été effectués pour un taux de positivité de 1,8%, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente.Bien que de nombreuses infections soient liées aux départs et retours de vacances, cela n'explique pas tout. "Nous constatons une augmentation du pourcentage de tests positifs chez les personnes symptomatiques d'une part et chez les contacts à haut risque de ces personnes", a indiqué le porte-parole. "Ceci signifie que le virus circule à nouveau fortement dans la population." Les jeunes sont les plus touchés puisque la moitié des contaminations concernent les personnes de 24 ans ou moins. "On voit se dessiner une légère augmentation chez les gens plus âgés", a indiqué Yves Van Laethem. "Si la hausse continue, il est probable qu'elle percole vers les tranches d'âges plus élevées." Toutes les provinces et régions sont concernées mais c'est en Flandre occidentale et dans la province du Luxembourg que l'augmentation est la plus forte avec respectivement 157% et 122% de plus. Le variant delta continue de se développer au détriment des autres variants. Celui-ci représente désormais 63% des nouvelles contaminations. Ce taux était de 50% la semaine passée. En ce qui concerne les hospitalisations, une légère hausse a également été constatée. Entre le 7 et le 13 juillet, 18 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour contre 16 sur la période précédente, soit 11% de plus. Cependant, le nombre de personnes hospitalisées, lui, continue de décroître. Actuellement 239 personnes se trouvent à l'hôpital à cause du coronavirus (-5%) dont 90 en soins intensifs (-11%). "Cette diminution ralenti de plus en plus et nous arriverons sans doute bientôt sur un plateau situé aux environs des 90 personnes en soins intensifs", a confirmé Yves Van Laethem. Au niveau des décès, la moyenne est de deux décès par jour, ce qui équivaut à une diminution de 35%. Fait notable, le 7 juillet, aucun décès n'a été à déplorer, une première depuis presque un an. Enfin, environ 7.615.000 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin dans notre pays, ce qui représente 81,3% de la population adulte. Les personnes majeures possédant une couverture vaccinale totale représentent 66,1%.