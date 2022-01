La conférence interministérielle (CIM) Santé a donné mercredi son feu vert à l'administration du vaccin anti-covid Nuvaxovid, développé par Novavax, a-t-on appris par communiqué. Sa technologie est plus "classique" que celle des vaccins précedemment autorisés.

Les ministres de la Santé des différentes entités du pays ont décidé de le réserver en priorité aux personnes présentant un risque élevé de réaction allergique aux vaccins déjà disponibles, ou ayant eu des effets secondaires avérés après une première vaccination contre la Covid-19.

"Puisqu'un nombre limité de personnes sont concernées, environ 3.000, les entités fédérées seront libres de proposer ce vaccin à d'autres groupes, par exemple les personnes ayant développé une phobie des vaccins déjà autorisés, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Au total, 510.000 doses seront livrées à notre pays en février-mars", précise la CIM Santé. Avec cette livraison, un maximum de 170.000 personnes pourront être vaccinées avec ce vaccin, une dose de rappel sera également nécessaire.

Les plateformes d'inscription BruVax et QVax pourront être utilisées pour orienter très bientôt les citoyens qui souhaitent être vaccinés avec le vaccin Nuvaxovid vers un certain nombre de centres de vaccination, ajoute la CIM Santé.

Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie, plus classique que celle des vaccins précédemment autorisés, est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies et largement utilisés dans le monde. Les essais cliniques principaux - l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique - impliquant plus de 45.000 personnes ont montré "environ 90%" d'efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid.

Quatre vaccins étaient jusque-là autorisés en Belgique : ceux de Pfizer et Moderna basés sur la technologie inédite de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. L'Agence Européenne des Médicaments a approuvé le Nuvaxovid le 20 décembre dernier, trois jours après l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

