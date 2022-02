Il se confirme que le pic de la vague Omicron est passé à Bruxelles. Les chiffres de contamination sont en baisse. On ne retrouve cependant pas encore cette tendance au niveau des hospitalisations et des lits occupés en soins intensifs, a indiqué mardi la Commission Communautaire commune lors de son point hebdomadaire de la situation sanitaire dans la capitale.

Le taux d'incidence à Bruxelles est actuellement de 4.168 infections pour 100. 000 habitants au cours des quatorze derniers jours (5.718, chiffre déjà en baisse, lors du point de la situation d'il y a une semaine). Ce chiffre se situe en dessous de la moyenne belge.

La valeur "R" est de 0,65 (0,88 il y a une semaine), ce qui signifie que le virus ne se propage pas davantage.

Chaque jour, quelque 10.000 tests sont encore effectués dans la région-capitale. Le taux de positivité est de 36,4%, un pourcentage qui reste élevé, mais qui est également inférieur à la moyenne belge.

"Il n'y a qu'une augmentation de 2% des hospitalisations par rapport à la semaine dernière. Le nombre de personnes en soins intensifs demeure constant. Nous pouvons dire que nous maîtrisons la situation, même si, aux soins intensifs, 31% des lits sont occupés. C'est le pourcentage le plus élevé de Belgique", a commenté Inge Neven, chef de l'inspection sanitaire de Bruxelles et responsable Covid pour la CoCom.

Le groupe d'âge le plus touché est celui des 30 à 39 ans, mais les infections sont également nombreuses chez les 20 à 29 ans et les 40 à 49 ans.

D'après Mme Neven, en l'état actuel de la situation vaccinale, 177.000 personnes perdront leur Covid Safe Ticket en mars en raison du temps écoulé depuis leur deuxième dose. Elles étaient 220.000 il y a une semaine.

La Commission communautaire commune mène, depuis la fin janvier, une vaste campagne de communication multi-supports intitulée "jamais 2 sans 3" pour motiver les Bruxellois au troisième vaccin.

L'institution bicommunautaire rappelle qu'il est possible de recevoir sans rendez-vous la première, la deuxième ou la troisième dose du vaccin contre le coronavirus dans tous les centres de vaccination de Bruxelles, à l'exception de l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek.

Jusqu'à présent, seuls 55% des adultes bruxellois doublement vaccinés ont également reçu la dose de "booster". Chez les plus de 65 ans, ce chiffre est de 80%.

