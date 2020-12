Le nombre de patients actuellement hospitalisés pour la Covid-19 est de 3.213, soit une légère remontée de +2%, dont 739 en soins intensifs (-2%), selon les dernières statistiques de l'Institut de santé publique Sciensano publiées lundi matin. La Belgique compte un total de 591.756 cas du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie pour 17.320 décès.

Du 27 novembre au 3 décembre, la moyenne de nouvelles infections quotidiennes est de 2.163 (-10%) et celle de décès est de 109,4 (-19%).

Les admissions à l'hôpital reculent elles de 18% à 188,7 en moyenne par jour, entre le 30 novembre et le 6 décembre. Le taux de tests positifs est de 8,8% (-1,6%). Cependant, cela fait quatre jours que ce chiffre moyen d'admissions ne diminue plus.

L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 278,1 (-49%) pour la période du 20 novembre au 3 décembre.

