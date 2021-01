Le couvre-feu, valable de 22h à 6h, sera prolongé au moins jusqu'au 15 février, a indiqué le ministre président wallon Elio Di Rupo.

Le couvre-feu instauré en Wallonie pour lutter contre la propagation du coronavirus arrivait à échéance ce vendredi. Il a été prolongé jusqu'au 15 février, en accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes.

⚠️ La Wallonie prolonge le couvre-feu jusqu'au 15 février 2021.



📢 Au vu de la situation épidémiologique, nous devons malheureusement prolonger les mesures dans l’espoir d’en finir au plus vite. pic.twitter.com/lSdFRlpP4F — Elio Di Rupo (@eliodirupo) January 12, 2021

Pour rappel, les mesures fédérales prévoient un couvre-feu de minuit à 5h, mais les gouvernements wallon et bruxellois ont décidé d'aller plus loin.

Cette extension de la plage horaire du couvre-feu avait été décidée le 23 octobre dernier - et même le 12 octobre dans le Brabant wallon et en province de Luxembourg - et devait initialement durer jusqu'au 19 novembre. Depuis, la mesure a été prolongée à plusieurs reprises malgré l'amélioration de la situation sanitaire.

