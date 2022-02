Selon le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le passage du baromètre corona en code jaune devrait avoir lieu "rapidement", soit dans les prochaines semaines, a-t-il indiqué en commission de la Chambre, sans indiquer de délai précis. En Wallonie, la ministre de la Santé Christie Morreale souhaite que le CST soit levé dès le passage en code jaune.

Le passage en code jaune signifierait la fin de la phase fédérale de crise, a-t-il ajouté, en réponse aux questions des députés Kathleen Depoorter (N-VA) et Robby De Caluwé (Open Vld). Presque toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du Covid-19, dont le pass sanitaire (Covid Safe Ticket ,CST), seraient alors levées.

Frank Vandenbroucke a rencontré dans la matinée Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Selon le ministre, les deux hommes ont estimé que l'Europe, et la Belgique, entraient dans une période transitoire vers une circulation moins importante du virus. La question de l'impact d'éventuelles futures flambées reste toutefois posée.

"Le débat doit se déplacer vers un état d'alerte pour l'avenir", a jugé le vice-Premier Vooruit. Cette vigilance doit inclure des soins organisés et des instruments à mobiliser pour faire face à une nouvelle flambée. Selon le ministre, il est aussi nécessaire de réfléchir aux futures campagnes de vaccination et à la stratégie de testing à prévoir, ainsi qu'à la possibilité de réactiver le CST si nécessaire. Enfin, les fonctions du commissariat corona, qui sera supprimé, devront trouver place au sein des administrations existantes.

En code jaune, une des dernières mesures sanitaires reste la présence des capteurs de CO2 "partout où c'est possible" : cafés, restaurants, salles culturelles, etc.. "Le Comité de concertation examine ce point en profondeur et un cadre législatif minimal est en cours de préparation", a indiqué Frank Vandenbroucke.

La Wallonie lèvera le CST dès le passage du baromètre en code jaune

En Wallonie, le Covid Safe Ticket (CST) élargi, actuellement exigé dans l'horeca, la culture ou encore à l'entrée des salles de sport, sera levé immédiatement dès le passage au code jaune du baromètre corona. C'est en tout cas l'objectif de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale qui proposera au gouvernement wallon de préparer les arrêtés d'exécution pour que cette levée immédiate soit possible.

"Ce mercredi matin, en CIM Santé, j'ai proposé à mes collègues que le CST puisse être levé dès la confirmation du passage en code jaune. Et demain/jeudi, je demanderai au gouvernement wallon de pouvoir préparer les arrêtés d'exécution rendant possible cette levée immédiate, dans le champ de nos compétences régionales", a expliqué la ministre Morreale. La Région n'est en effet compétente que pour le CST élargi, d'application pour le moment à l'entrée des établissements horeca, des salles de spectacles ou encore des salles de sport. Le CST demandé pour les voyages, les grands événements et les discothèques, lui, relève du fédéral.

"Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer complètement le CST qui a été utile, notamment lors de la quatrième vague. Mais on peut aujourd'hui le ranger dans notre boîte à outils. Nous avions dit 'pas un jour de trop'. La situation s'améliore - le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs est repassé sous la barre des 300, NDLR -; la population a besoin de nouvelles positives. Pour nous, il faut que la levée du CST soit appliquée immédiatement lors du passage au code jaune", a conclu Christie Morreale.

