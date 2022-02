Le nombre d'infections au coronavirus sur une période de 14 jours à Bruxelles, est passé de à 2.263 à 1.169 cas sur 100.000 habitants. Il y a deux semaines, on en était encore à près de 5 fois plus de cas par 100.000 habitants, ressort-il du point hebdomadaire de la situation sanitaire à Bruxelles établi mardi par la CoCom.

Le taux de positivité parmi les 5.500 tests par jour effectués est également en baisse, à 16, 5%. Le taux de reproduction du virus (0,62) est bien en dessous du seuil de 1 au-delà duquel l'épidémie à tendance à s'accélérer.

Le nombre d'hospitalisations est en baisse. Les admissions en soins intensifs sont stationnaires (25% des lits). Pour la première fois depuis longtemps, les décès sont en baisse, a précisé mardi la responsable Covid de la Commission Communautaire commune, Inge Neven, sans précision chiffrée.

La demande de vaccination diminue fortement. Quelque 12.000 doses ont été administrées la semaine dernière dont tout de même 1.500 premières doses. 82% des 65+ vaccinés ont reçu leur dose "booster". Sur l'ensemble de la population, 61% des vaccinés ont reçu une troisième dose.

Plus de 50.000 doses de vaccin Nuvaxovid seront disponibles à partir du mois de mars sur le territoire bruxellois. Elles seront administrées uniquement pour la primovaccination des personnes allergiques à l'un des composants des autres vaccins; des personnes partiellement vaccinées en raison d'une grave réaction à la 1re dose d'un autre vaccin; du personnel de soin non vacciné qui travaille en Région bruxelloise; des Bruxellois de 18+ non encore vaccinés.

Ce vaccin qui recourt à une technologie éprouvée nécessite deux doses à intervalle de 21 jours. Il sera disponible avec ou sans rendez-vous dans quatre centres de vaccination: Anderlecht, Forest, Molenbeek, Pacheco.

