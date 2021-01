Depuis le début de l'épidémie, 20.038 personnes sont décédées en Belgique à cause d'une infection au coronavirus, indique l'Institut de santé publique Sciensano.

Le nombre moyen d'infections s'élève lui à 1.776,7 par jour entre le 31 décembre et le 6 janvier, en hausse/baisse de 11% par rapport à la semaine précédente.

En moyenne, le Covid-19 a fait 58,4 morts chaque jour entre le 31 décembre et le 6 janvier, un recul de 15,1%.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 135 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 3 et le 9 janvier (-9%). Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au coronavirus s'élève à 1.928 (-3%), dont 379 en soins intensifs.

Le taux de reproduction atteint 0,98, contre 0,93 samedi.

Depuis le début de l'épidémie, le virus a contaminé au moins 662.694 personnes en Belgique.

