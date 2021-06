La Belgique figure à la première place des pays de l'Union européenne qui administrent le plus de vaccins par cent habitants et par jour, sur une moyenne lissée de 7 jours, ressort-il d'un message du ministre flamand de la Santé Wouter Beke sur les réseaux sociaux.

À la date de vendredi, ce chiffre pour la Belgique était de 1,27, devant les deux autres pays du Benelux (Pays-Bas 1,18 ; Luxembourg 1,15). La moyenne de l'UE est de 0,91 personne vaccinée par jour et par cent habitants. L'Allemagne (0,96) et la France (0,92) présentent des chiffres similaires. Le peloton européen est fermé par la Bulgarie (0,25) et l'Irlande (0,11).

We hebben inmiddels 1 op 2 mensen minstens een eerste prik gegeven, dit is bijna 63 pct van de volwassen bevolking. En we staan aan de top inzake aantal vaccins per 100 inwoners die gezet worden! #vlaanderenprikt https://t.co/5cSw9cTyCx pic.twitter.com/j5YFqLb4vK — Wouter Beke (@wbeke) June 13, 2021

Le ministre Beke (CD&V) souligne que la Flandre vaccine plus vite que la moyenne belge, avec l'objectif d'avoir vacciné (première injection) 70% des adultes du nord du pays pour le 21 juin, jour du début de l'été. Wouter Beke voit plusieurs raisons à cette vitesse de vaccination en Flandre. "Non seulement nous avons une forte tradition de vaccination, mais nous avons aussi investi dans la proximité avec nos centres de vaccination. La collaboration entre les zones de première ligne et les autorités locales est excellente. Notre personnel médical est disponible chaque jour, tout comme les nombreux bénévoles".

Quant au taux de vaccination, la Flandre comme la Wallonie figurent dans le peloton de tête de l'UE. En quatrième position, la Flandre est seulement devancée par Malte, l'Islande et la Hongrie (qui utilise les vaccins russes et chinois, non approuvés par l'Agence européenne des médicaments), selon l'Agence flamande des soins de santé. La Finlande et la Wallonie suivent de près.

À la date de vendredi, ce chiffre pour la Belgique était de 1,27, devant les deux autres pays du Benelux (Pays-Bas 1,18 ; Luxembourg 1,15). La moyenne de l'UE est de 0,91 personne vaccinée par jour et par cent habitants. L'Allemagne (0,96) et la France (0,92) présentent des chiffres similaires. Le peloton européen est fermé par la Bulgarie (0,25) et l'Irlande (0,11). Le ministre Beke (CD&V) souligne que la Flandre vaccine plus vite que la moyenne belge, avec l'objectif d'avoir vacciné (première injection) 70% des adultes du nord du pays pour le 21 juin, jour du début de l'été. Wouter Beke voit plusieurs raisons à cette vitesse de vaccination en Flandre. "Non seulement nous avons une forte tradition de vaccination, mais nous avons aussi investi dans la proximité avec nos centres de vaccination. La collaboration entre les zones de première ligne et les autorités locales est excellente. Notre personnel médical est disponible chaque jour, tout comme les nombreux bénévoles". Quant au taux de vaccination, la Flandre comme la Wallonie figurent dans le peloton de tête de l'UE. En quatrième position, la Flandre est seulement devancée par Malte, l'Islande et la Hongrie (qui utilise les vaccins russes et chinois, non approuvés par l'Agence européenne des médicaments), selon l'Agence flamande des soins de santé. La Finlande et la Wallonie suivent de près.