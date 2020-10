Avec 5.924 patients actuellement hospitalisés pour le Covid-19, la Belgique dépasse le pic des hospitalisations du 6 avril, lorsque 5.759 malades étaient alors hospitalisés.

En moyenne, 14.356 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 19 et le 25 octobre, soit 40% de plus que la semaine précédente, ressort-il jeudi matin des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano. Au cours de cette période, en moyenne 69 personnes ont succombé par jour au Covid-19 en Belgique (+ 35,7), portant désormais à 11.170 le nombre de morts attribués au coronavirus depuis le début de la pandémie. Au total, 368.337 personnes ont contracté le nouveau virus. Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 593 soit une hausse de 86%. Actuellement, 5.924 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+7%), dont 993 en soins intensifs (+9%). Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 23,6% à l'échelle nationale.