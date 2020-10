Dès le 26 octobre, levif.be entame une opération exceptionnelle visant à répondre à vos interrogations sur les connaissances de nos scientifiques au sujet du virus, la façon de vivre au quotidien avec lui, les réactions des autorités, les mesures de soutien à l'économie... Envoyez-nous vos questions, nous y répondons.

La deuxième vague de coronavirus est bien là. De près ou de loin, nous sommes tous touchés par le coronavirus. On connait tous au moins une personne infectée. Peut-être l'avez-vous été vous-même. Ou l'institutrice de votre enfant est en quarantaine. Vous êtes inquiet pour votre parent résidant dans une maison de repos ou pour votre travail. Vous vivez des dilemmes familiaux ou dans une ambiance morose.

À l'aube d'un nouveau confinement, le découragement est palpable chez de nombreuses personnes. Cela fait maintenant plusieurs mois que le virus rythme nos vies et nous prive de ce que nous avons de plus précieux : notre liberté. Nous sommes aussi désormais tous conscients que le chemin sera encore long avant d'être tout à fait débarrassé du coronavirus.

Parce que nous pensons qu'ensemble ce sera plus facile, Levif.be lance une grande opération d'échange avec ses lecteurs. Pour vous aider à traverser ces temps difficiles et à appréhender une nouvelle manière de vivre en société, tous les jours, nous répondrons à l'une de vos questions, avec l'appui des experts, mais pas seulement. Nous vous solliciterons également pour partager avec nous vos solutions, vos astuces et vos idées créatives pour mieux vivre cette période compliquée.

Vous pouvez nous envoyer vos messages à tout moment sur notre page Facebook, Instagram ou par e-mail à l'adresse : questions@levif.be

Dès ce lundi 26 octobre, nous répondrons à vos questions. Et tous les vendredis, vous nous retrouverez en vidéo pour un résumé des moments forts de la semaine. Le tout avec sérieux et bonne humeur.

