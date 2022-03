A deux jours du passage du Baromètre en code jaune et de la suppression de la plupart des mesures sanitaires, tous les indicateurs de la pandémie de covid continuent à baisser en Belgique.

Du 26 février au 4 mars, près de 131 admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, en baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano publiées samedi. Au total, 2.056 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-18% en une semaine), dont 217 traitées aux soins intensifs (-13%).

Entre le 23 février et le 1er mars, 5.854 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité affiche 18,9%.

Durant la même période, un peu plus de 20 personnes (20,4) sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-37%), portant le bilan à 30.259 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,86. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

