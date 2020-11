Moins de 1.000 patients atteints du Covid-19 se trouvaient aux soins intensifs hier/vendredi, selon les données de Sciensano publiées samedi matin. Parmi les 998 malades aux soins intensifs, 637 nécessitaient une assistance respiratoire.

L'ensemble des indicateurs de l'évolution de l'épidémie s'affiche d'ailleurs en baisse. Ainsi, du 18 au 24 novembre, 2.546,7 contaminations au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour (-36%) et une moyenne de 143,9 morts étaient déplorés chaque jour (-20,2%). L'incidence sur 14 jours diminue également, avec 396,7 cas pour 100.000 habitants. L'incidence communiquée vendredi était de 434,1 contaminations pour 100.000 habitants.

Depuis le début de l'épidémie, la Belgique a enregistré 570.829 cas d'infections au coronavirus, un total alourdit de 3.297 unités par rapport aux données communiquées vendredi.

Le bilan officiel des décès liés au Covid-19 atteint 16.339 morts.

Entre le 18 et le 24 novembre, plus de 28.600 tests ont été effectués en moyenne chaque jour, pour un taux de positivité de 11,5%.

