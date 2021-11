Avec environ 5.500 cas de Covid-19 détectés par jour la semaine dernière, les infections sont en léger recul d'1% par rapport à la période précédente. Mais les hospitalisations et décès poursuivent leur augmentation.

Entre le 24 et le 30 octobre, une moyenne de 5.520 personnes ont été testées positives chaque jour au Covid-19. Il s'agit d'un recul de 1% par rapport à la semaine précédente.

Entre le 27 octobre et le 2 novembre, 156 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont été enregistrées, en augmentation de 29% par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 24 et le 30 octobre, plus de dix-huit personnes (18,3) sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 25% par rapport à la période de sept jours précédente.

Quelque 64.700 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 9,8%.

Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,12. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint elle 625,2 sur 14 jours.

Enfin, 87% des adultes en Belgique ont reçu au moins une dose de vaccin.

