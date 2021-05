La tendance à la baisse se confirme vendredi pour tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique, selon Sciensano.

Au total, 1.642 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19 (-14%) dont 562 aux soins intensifs (-13%).

Entre le 11 et le 17 mai, 2.118 nouveaux cas ont été détectés chaque jour en moyenne, en baisse de 26% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests a cependant également diminué (-21%) avec quelque 41.100 réalisés quotidiennement en moyenne.

Le nombre de décès baisse lui de 43% en une semaine et passe sous la barre des 20 décès quotidiens (19,9). Au total, l'épidémie a causé la mort de 24.794 personnes en Belgique.

Entre le 14 et le 20 mai, près de 124 admissions à l'hôpital par jour (123,9) ont été recensées pour une infection au coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 20%.

Le taux de reproduction du virus reste lui estimé à 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

