Le nombre de personnes à l'hôpital augmente en Belgique.

Entre le 1er et le 7 février, en moyenne 127,6 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises chaque jour à l'hôpital en Belgique, ce qui représente une progression de 11% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les derniers chiffres publiés par l'Institut de santé publique Sciensano lundi matin. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.676, dont 299 en soins intensifs.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élevait en effet à 2.312,6 par jour entre le 29 janvier et le 4 février, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente.

Le pays totalise à présent 725.610 contaminations depuis la mi-mars. Le taux de positivité, qui rapporte le nombre de cas au nombre de tests, est, lui, toujours stable à 5,4% (-0,1%).

Pour le sixième jour d'affilée, le nombre de décès dus au Covid-19 était en recul de 23% par rapport à la semaine précédente. La moyenne était de 38,3 par jour sur la période entre le 29 janvier et le 4 février.

Le coronavirus a désormais coûté la vie à 21.389 personnes en Belgique depuis son apparition.

Le taux de reproduction du virus est de 1,06, contre 1,02 la veille. Ce ratio indique que l'épidémie tend à diminuer s'il est inférieur à 1 et à se poursuivre s'il est supérieur.

Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit actuellement à 279,2 (+12%).

Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 327.531 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin.

