Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a envoyé un courrier à la ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Valérie Glatigny, aux autres ministres-présidents et au Premier ministre afin d'organiser une conférence interministérielle (CIM) consacrée à la jeunesse.

"La compétence de la jeunesse et les aides qui pourraient être apportées aux jeunes dépendent de différents niveaux de pouvoir, aussi bien régionaux, communautaires que fédéral. C'est pourquoi j'ai envoyé un courrier à Valérie Glatigny, ministre de la Jeunesse en FWB, aux ministres-présidents des entités fédérées qui siègent avec moi au Codeco et au Premier ministre", a-t-il expliqué lundi en commission du parlement régional.

"L'urgence nécessite toutefois que nous agissions sans attendre sur cette problématique spécifique. En amont de la CIM, des contacts vont donc être pris entre les cabinets responsables", a assuré Elio Di Rupo.

Fin mars, ce dernier avait appelé, au cours d'un débat consacré à la crise sanitaire au parlement régional, "à la mise en oeuvre d'un plan global pour la jeunesse, dans lequel chaque entité du pays devra jouer pleinement son rôle".

"Notre jeunesse est profondément meurtrie sur le plan psychologique par cette crise. Nous en sommes tous très conscients et tous très préoccupés", avait alors souligne Elio Di Rupo.

