Les ministres Van Quickenborne, Vandenbroucke et Verlinden jouent les équilibristes, avec une sensibilité nordiste. L'adhésion des citoyens est en jeu. Face aux épidémiologistes, certains réclament un autre discours.

Le Comité de concertation annoncera vendredi les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Dans l'arsenal, on sait déjà qu'il y aura une augmentation des sanctions contre ceux qui organisent des 'lockdown parties" et un renforcement des contrôles - même s'il n'est pas question d'avoir un policier dans chaque maison, a déjà dit Vincent Van Quickenborne (Open VLD), ministre de la Justice. Si aucun assouplissement ne devrait être annoncé, dans la crainte d'une troisième vague, il devrait être question de donner des perspectives si nos efforts paient.

...

Le Comité de concertation annoncera vendredi les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Dans l'arsenal, on sait déjà qu'il y aura une augmentation des sanctions contre ceux qui organisent des 'lockdown parties" et un renforcement des contrôles - même s'il n'est pas question d'avoir un policier dans chaque maison, a déjà dit Vincent Van Quickenborne (Open VLD), ministre de la Justice. Si aucun assouplissement ne devrait être annoncé, dans la crainte d'une troisième vague, il devrait être question de donner des perspectives si nos efforts paient.Dans cette étrange période que nous traversons, une pédagogie se construit en permanence dans la communication publique, à la fois argumentée et compréhensible, sévère et responsabilisante. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), son ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), et les autres membres de l'équipe tentent cet exercice d'équilibriste: en insistant sur le rôle de chaque Belge - la fameuse "équipe de onze millions" - et en menaçant des conséquences terribles de nos faits et gestes - jamais de notre vivant un gouvernement ne nous avait mis en garde contre le risque d'être responsable de la mort de nos grands-parents.En guise de soutien à ce discours, les épidémiologistes et les virologues ont repris le leadership face aux experts des autres disciplines. "Dans le nouveau groupe d'experts, il y a un seul psychologue sur vingt-quatre membres, c'est assez désolant, nous dit Olivier Luminet, psychologue de la santé à l'UCLouvain. Or, les défis psychologiques sont majeurs." Et il ajoute: "Je plaide en outre pour que chacun reste dans sa spécialité: certains virologues ou épidémiologistes tiennent des discours menaçants qui ne sont pas efficaces: sur le plan psychologique, cela ne fonctionne pas du tout."Dans le cadre du débat organisé mardi par Le Soir et De Standaard, des expressions similaires ont été entendues. "Dans la tempête, les autorités sont le phare vers lequel on se tourne tous, dit Yahyâ Hachem Samii, directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Leur discours devrait être plus étoffé que ce à quoi ils se réduisent souvent. On peut comprendre le pourquoi du discours de peur et de menace récent du ministre de la Justice pour convaincre certaines personnes qui n'ont pas envie d'entendre les mesures à respecter. Mais cela ne suffit pas: plusieurs types de communication doivent être déployés.""Faire peur, cela mène à une réduction de la consommation, regrette pour sa part, dans le même débat, Gert Peersman, professeur à l'économie de l'UGent. Mais si les gens n'ont pas peur et ne respectent plus les mesures, on risque de provoquer une reprise de la transmission du virus, ce qui est le plus mauvais scénarion économiquement parlant. Il faut donc trouver le juste ton entre ces deux extrêmes."C'est ce qui s'appelle la quadrature du cercle. Et c'est ce qui explique la gymnastique permanente des ministres Frank Vandenbroucke (Santé), Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborne (Justice). On menance de sanctions, mais on ne contrôlera pas "dans chaque maison". On évoque des visites policières à domicile, mais on les réglemente. On menace de durcir les mesures, mais on opte pour le statu quo. Certains ajouteront que tous trois issus du nord du pays, ils ont une sensibilité davantage portée vers une forme d'ordre et de sévérité - teintée de social pour l'un (Vandenbroucke, SP.A), d'humanité pour l'autre (Verlinden, CD&V) ou de libéralisme pour le troisième (Van Quickenborne, Open VLD); Avec tout ceal, ils doivent aller chercher l'adhésion des gens. Chaque jour.