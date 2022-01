Face aux critiques à l'encontre du projet de baromètre corona, le Premier ministre Alexander De Croo a décidé de réunir les ministres-présidents à 13h00 avant d'entamer le comité de concertation proprement dit, a-t-on appris à bonne source vendredi midi. Le commissariat corona sera également présent, mais pas les autres membres du codeco. Le comité de concertation proprement dit commencera dès lors un peu plus tard.

Jeudi soir, des représentants du monde culturel ont exprimé leur opposition au projet qui sera discuté par les gouvernements du pays. Ecolo partage leurs préoccupations. "Sur une série de points, ils ont raison. Ce qui est sur la table ne peut être satisfaisant à ce stade", a expliqué M. Nollet vendredi, interrogé sur les ondes de La Première (RTBF). Les écologistes assurent qu'ils ne sont pas isolés sur cette question.

Les gouvernements wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont réunis pour préparer la réunion. Le ministre-président de la Fédération, Pierre-Yves Jeholet (MR), a adressé un courrier électronique au Premier ministre et aux différents membres du comité de concertation où il énumère les points qui posent encore problème à son gouvernement (dont Ecolo fait partie), a-t-on confirmé à son cabinet. Et dans la matinée, le vice-président PS du gouvernement de la Fédération, Frédéric Daerden, a exprimé son insatisfaction et réclamé des adaptations.

