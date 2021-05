Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke et le ministre-président flamand Jan Jambon ont ouvertement laissé entendre que beaucoup de choses devraient être possibles durant l'été dans le contexte de l'évolution de la pandémie.

Le Premier ministre Alexander De Croo et les Vice-premiers ministres ont exprimé dimanche matin leur appréciation du plan de sortie de crise flamand annoncé samedi par Jan Jambon, a indiqué celui-ci au cours de l'émission De Zevende Dag (Eén).

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke y a confirmé que des festivals tels que Pukkelpop et Tomorrowland devraient être possibles dans la seconde moitié du mois d'août.

Samedi, M. Jambon a annoncé le lancement d'un plan de sortie pour retrouver une liberté totale le 1er octobre. Concrètement, le gouvernement flamand souhaite que les mois de juillet et d'août soient des mois d'assouplissements significatifs, en tenant compte à la fois du besoin de plus de contacts sociaux et des demandes de perspectives dans les secteurs de l'événementiel, du sport, de la culture et de la jeunesse.

Interrogé par VTM, Jan Jambon a donné plus de détails sur ce plan de sortie pour la Flandre.

Les manifestations sportives avec public doivent être possibles en plein air avec un maximum de 5.000 spectateurs à partir de juillet et 10.000 à partir d'août (3.500 et 5.000 spectateurs en intérieur), le tout sur base de protocoles. La pratique du sport sera possible en intérieur, à partir du 1er juillet avec 100 personnes, moyennant le respect de conditions de ventilation. À partir du mois d'août, cela devrait être possible sans restriction.

Si on dénombre moins de 500 personnes en soins intensifs, le secteur de la restauration pourrait également ouvrir à l'intérieur. L'heure de fermeture sera progressivement élargie pour disparaître à partir du mois d'août. Le nombre de personnes autorisées autour d'une même table suivrait l'élargissement des contacts sociaux.

Pour le shopping, la limite de deux personnes pour un maximum de 30 minutes disparaîtrait le 1er juillet. Le 1er août, le gouvernement flamand veut également abolir la limite du nombre de personnes dans les magasins.

Pour les entreprises, les réunions de groupe seront autorisées à partir de juillet. A partir du mois d'août, le travail sera à nouveau organisé normalement. M. Jambon a toutefois noté dans VTM News que le télétravail s'est maintenant installé et qu'il se poursuivra probablement - mais avec moins d'intensité qu'aujourd'hui.

A l'issue d'une concertation avec M. Jambon, le Premier ministre De Croo a reconnu qu'il devrait être possible d'organiser à nouveau quelques grands festivals dans notre pays dans la seconde moitié de l'été. "Le Comité de concertation discutera des détails exacts mardi et fixera les conditions. On pense que l'accès se fera sur la base du "certificat vert" européen", a-t-il ajouté.

Frank Vandenbroucke a quant à lui répété dimanche que beaucoup de choses devraient être possibles en été, comme les grands événements, sous réserve de tests préalables et du passeport sanitaire corona. Durant le second semestre, de grands festivals tels que Pukkelpop et Tomorrowland devraient être possibles, mais il faudra être très prudent dans les semaines à venir, a-t-il averti. "Répondre à toutes les aspirations ne sera pas possible", a-t-il dit.

Pour M. Vandenbroucke, il devrait être possible d'organiser de grands festivals si les personnes peuvent montrer qu'elles sont vaccinées, testées ou immunisées et donc sans danger pour les autres personnes. Ceux qui ne le peuvent pas devraient pouvoir être testés sur place. Le ministre souhaite également que seuls les Européens soient admis, la situation dans les pays d'origine étant également prise en compte au sein de l'Europe. Enfin, M. Vandenbroucke a déclaré que la situation dans les hôpitaux devait aussi être sûre.

Le ministre a souligné qu'il fallait faire preuve de prudence. Par conséquent, "nous autoriserons les événements culturels étape par étape", a déclaré le ministre. À un moment donné en juin, l'accès à l'horeca comme aux événements culturels, sera possible à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le Vice-premier ministre Vooruit a également fait part de sa déception au sujet de l'état d'avancement de la discussion sur la ventilation. Des espaces intérieurs parfaitement ventilés sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles variantes du coronavirus, selon M. Vandenbroucke. Pour les centres de fitness, le ministre pense que des normes strictes en matière de ventilation sont nécessaires. Un fonds de ventilation est une bonne idée, mais ce n'est pas une compétence fédérale, a-t-il ajouté.

Le ministre-président flamand Jan Jambon a déclaré pour sa part qu'il était globalement d'accord avec M. Vandenbroucke. Comme les personnes les plus vulnérables auront été vaccinées fin mai, début juin et qu'il faut encore 2 à 3 semaines pour que le vaccin agisse, il y a une perspective à partir du 1er juillet. En mai et juin, il est déjà possible de mettre des assouplissements en oeuvre avec prudence. Avec le secteur de la culture et de l'événementiel, il faut discuter de ce qui est possible en juin, a déclaré M. Jambon.

MM. Vandenbroucke et Jambon n'ont par contre pas la même vision de l'opportunité de permettre de faire plus en Flandre qu'ailleurs, en raison du taux de vaccination. C'est non pour le premier, c'est oui pour le second. "Wouter Beke se débrouille bien en termes de vaccination, mais où faut-il exactement tracer la ligne à Vilvorde, par exemple?", a déclaré Frank Vandenbroucke, qui ne voit pas l'intérêt d'assouplir plus rapidement les règles dans une Région.

