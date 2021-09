Selon les informations du Soir, les bars, restaurants, et discothèques de la capitale pourront exiger un pass sanitaire à partir du 1er octobre, et ce dès l'âge de 16 ans. Pour entrer dans un hôpital, une maison de repos, ou participer à un événement de masse, il faudra montrer patte blanche dès 12 ans.

Toujours selon Le Soir, le fédéral, les Régions et les Communautés ont conclu ce mardi un accord de coopération qui étend l'utilisation du Covid Safe Ticket (CST) à Bruxelles. Pour l'instant, il n'est pas question d'appliquer la mesure en Flandre et en Wallonie.

La mesure fait suite à la situation épidémiologique préoccupante dans la capitale. L'incidence, le nombre de cas positifs par 100 000 habitants est de 575, soit plus du double de l'incidence pour l'ensemble de la Belgique (243,7). De plus, la Cocom (Commission Communautaire Commune) constate en ce début de semaine une hausse du nombre d'hospitalisations et des admissions en soins intensifs. On observe par ailleurs en moyenne un à deux décès par jour.

Face à ce constat, la Cocom mène une série de campagnes de vaccination censée convaincre un maximum de Bruxellois de se faire vacciner. À ce jour, seuls 50% des Bruxellois sont complètement vaccinés (contre 77% des Flamands, et 66% des Wallons).

