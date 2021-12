Durant la semaine du 29 novembre au 5 décembre, 7.178 cas de Covid ont été signalés, en Fédération Wallonie-Bruxelles, aux équipes de promotion de santé à l'école (PSE).

Par ailleurs, 847 classes et 28 écoles ont été fermées dans le cadre de la procédure de l'emergency brake (frein d'urgence), qui impose notamment la fermeture d'une classe dès 2 cas positifs, selon les derniers chiffres disponibles jeudi sur le site de l'ONE.

L'incidence, calculée sur 14 jours, est de 530 nouveaux cas pour 100.000 élèves de l'enseignement maternel, de 1.798 nouveaux cas pour 100.000 élèves en primaire (ordinaire et spécialisé) et de 667 nouveaux cas pour 100.000 élèves en secondaire. Ces incidences sont inférieures à l'incidence de 2.112 /100.000 nouveaux cas dans la population générale belge, précise l'ONE.

Vendredi passé, le comité de concertation a pourtant décidé de fermer anticipativement les écoles primaires et maternelles le 20 décembre prochain, de réinstaurer l'enseignement en distanciel dans le secondaire et d'imposer le masque dès 6 ans.

Par ailleurs, 847 classes et 28 écoles ont été fermées dans le cadre de la procédure de l'emergency brake (frein d'urgence), qui impose notamment la fermeture d'une classe dès 2 cas positifs, selon les derniers chiffres disponibles jeudi sur le site de l'ONE.L'incidence, calculée sur 14 jours, est de 530 nouveaux cas pour 100.000 élèves de l'enseignement maternel, de 1.798 nouveaux cas pour 100.000 élèves en primaire (ordinaire et spécialisé) et de 667 nouveaux cas pour 100.000 élèves en secondaire. Ces incidences sont inférieures à l'incidence de 2.112 /100.000 nouveaux cas dans la population générale belge, précise l'ONE. Vendredi passé, le comité de concertation a pourtant décidé de fermer anticipativement les écoles primaires et maternelles le 20 décembre prochain, de réinstaurer l'enseignement en distanciel dans le secondaire et d'imposer le masque dès 6 ans.