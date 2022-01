Plus de neuf personnes sur dix sont vaccinées dans le secteur des soins de santé en Belgique. Depuis le 1er janvier, toute personne travaillant dans ce domaine dispose de trois mois pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Au total, 91% disposent déjà d'un schéma vaccinal complet (deux doses). Elles ne sont que 75% en Région bruxelloise contre 86% en Wallonie et 95% en Flandre, selon des données communiquées samedi par la taskforce Vaccination.

Celle-ci précise que les statistiques reposent sur une base de données (CoBRHA) reprenant toutes les personnes détenant un diplôme de professionnel de la santé. Certains disposant d'un tel diplôme n'exerce pas forcément au quotidien un métier de la santé. On estime à 540.000 le nombre de personnes dans ce secteur.

Concernant les enfants, la taskforce a précisé que 30.228 âgés de 5 à 11 ans avaient déjà été vaccinés, majoritairement en Flandre étant donné que la Wallonie n'a entamé la phase pilote de cette campagne que cette semaine.

Les personnes immunodéprimées âgées de 12 ans au moins sont pour la plupart couvertes par la dose additionnelle de vaccin (92,2%), mais il se peut que ce public, représentant 325.000 personnes, soit à nouveau convoqué en février pour une "quatrième" dose.

Israël a déjà commencé, en ce début d'année, à administrer une quatrième dose à sa population immunodéprimée. Le Brésil et le Chili prévoient également de le faire. En Belgique, le Conseil supérieur de la Santé doit encore se prononcer à ce sujet.

