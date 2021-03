Près de 40% des Belges (39,3 %) indiquent que leur budget alimentaire a été impacté par la crise sanitaire au cours des 12 derniers mois et qu'ils ont dû faire des sacrifices pour se nourrir.

Un an après le début de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, la Croix-Rouge de Belgique s'est intéressée à l'impact psycho-social et financier de celle-ci sur la population, et les résultats laissent pantois. Près de 9 Belges sur 10 rapportent faire face à des difficultés financières, des troubles psychologiques, une période de chômage temporaire ou une perte d'emploi.

Augmentation globale de l'aide alimentaire

Près d'un quart des Belges (22,9 %) déclare avoir dû se tourner vers une gamme de produits de première nécessité et des denrées alimentaires moins chères que celles auxquelles ils sont habitués, un chiffre qui monte à 33,1% chez les répondants de moins de 34 ans.

Sur le terrain, la Croix-Rouge de Belgique a constaté une augmentation globale de 32 % de l'aide alimentaire délivrée dans ses 65 points de distribution, celle-ci ayant même été multipliée par cinq par endroits.

L'emploi des jeunes en prend un coup

Plus d'un quart des Belges de moins de 34 ans déclare faire face à une période de chômage temporaire (27 %), et plus d'un belge sur dix âgé de moins de 34 ans (12,3 %) est confronté à une perte d'emploi.

Les restrictions sociales plombent le moral

L'enquête se penche également sur les éléments ayant le plus d'impact sur le moral des Belges. À la première place, on retrouve les restrictions sociales(61,1 %), loin devant tous les autres. Chez les plus de 55 ans, ce chiffre atteint même les deux tiers (66,8 %). La maladie se glisse à la deuxième place (9 %), tandis les difficultés financières suivent de très près (8,2 %).

