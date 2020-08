Couvre-feu: l'horeca anversois peut désormais rester ouvert jusqu'à 01h00

Le couvre-feu en vigueur dans la province d'Anvers n'est désormais plus d'application que de 01h30 à 17h00, a indiqué la gouverneure Cathy Berx, qui parle "d'ajustements" et non "d'assouplissements".