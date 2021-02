LV Confidential. Depuis le 1er février, Maghreb TV est accessible sur tout le territoire national grâce à la plateforme Proximus TV, canal 233.

La petite télé belgo-marocaine était déjà présente en Région de Bruxelles-Capitale, via Proximus et Telenet (également en Fland...

La petite télé belgo-marocaine était déjà présente en Région de Bruxelles-Capitale, via Proximus et Telenet (également en Flandre, via cette dernière), mais la Wallonie n'était pas desservie. Voilà une anomalie réparée et une forme de consécration pour Mohammed Tijjini, fondateur en 2010 de Maghreb TV, très partagée sur YouTube, ce qui a rendu célèbre l'animateur du Tijjini Talk jusque de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, où des émissions vedettes lui ont été confiées. A Bruxelles, les artistes, intellectuels et hommes politiques se précipitent pour être interviewés par lui, de sa façon franche, courtoise et sans tabou.