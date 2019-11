Coups de main entre voisins

Plus on parle à ses voisins, plus on se sent en sécurité dans son quartier. Et plus s'y prêter main forte est naturel. La plateforme d'aide à domicile Helpper met désormais en contact offreurs et demandeurs de coups de pouce.

Les Bruxellois sont à 75 % disposés à prêter main-forte à leurs voisins en cas de nécessité. © DR

Bonne nouvelle : la moitié des Bruxellois connaissent le nom de leurs voisins. Et presque autant (48,2 %) osent leur demander de l'aide en cas de besoin. En sens inverse, un sur deux rend régulièrement un service aux proches de son quartier. D'une manière générale, les Bruxellois sont à 75 % disposés à prêter main-forte à leurs voisins en cas de nécessité et 60 % le font d'ailleurs déjà. Demander de l'aide, en revanche, constitue un obstacle pour trois habitants de la capitale sur quatre.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×