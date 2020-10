L'entrée en fonction du gouvernement De Croo devait avoir des conséquences sur la composition du gouvernement wallon. Mais le remplacement de la libérale Valérie De Bue par Denis Ducarme est impossible en raison des règles de parité.

Pierre-Yves Dermagne, ministre francophone des Pouvoirs locaux et du Logement au gouvernement wallon est en effet nommé au poste de vice-Premier ministre en charge du Travail et de l'Economie. C'est le bourgmestre de Huy Christophe Collignon qui reprendra son poste. On ignore encore qui remplacera Collignon à la tête de la commune de Huy.

Christophe Collignon

Par contre, un autre remaniement n'aura pas lieu. Denis Ducarme devait remplacer Valérie De Bue au poste de ministre régional du Tourisme, de la Fonction publique, du Patrimoine et de la Sécurité routière, avait annoncé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur les réseaux sociaux.

Valérie De Bue devait devenir elle cheffe de groupe du MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé jeudi matin le MR sur les réseaux sociaux. "Suite à la mise en place du gouvernement Vivaldi, il m'a semblé indispensable de redéployer le MR afin qu'il soit le plus efficace au service de nos concitoyens", justifiait Georges-Louis Bouchez.

C'était sans compter les règles de parité qui imposent le maintien d'une femme au gouvernement wallon. Valérie De Bue devrait donc rester à sa place, Denis Ducarme devenant chef de groupe à la Chambre.

Depuis 2019, un décret impose au moins un tiers de femmes dans le gouvernement wallon. Il y en avait 3 sur 8 avec Valérie De Bue.

J'espère que les deux autres partis ont été prévenus qu'ils devaient remplacer au moins un de leurs ministres par une ministre. https://t.co/Ea6iPkzEJg — Nicolas De Decker (@NicolasDeDecker) October 1, 2020

Valérie De Bue © belgaimage

Ce jeudi, elle sera remplacée par Denis Ducarme, l'ancien ministre de l'Agriculture, des Indépendants et des PME qui glisse du fédéral à la Région.

Avec Belga

Christophe Collignon, un briscard de la politique régionale au gouvernement Christophe Collignon, actuel bourgmestre socialiste de Huy et député wallon, rejoint les rangs de l'exécutif régional où il remplace le nouveau ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne, héritant de ses compétences en matière de Pouvoirs locaux et de Logement. Né à Waremme le 21 juillet 1969, fils du ministre Robert Collignon, Christophe Collignon marque son engagement à gauche dès ses études de droit en devenant président des étudiants socialistes de l'ULg. Avocat, il est élu député wallon et député de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la circonscription de Huy-Waremme en 2004. De novembre 2014 à septembre 2017, il préside le groupe socialiste du Parlement de Wallonie. A Namur, il occupe également très brièvement la présidence du Parlement de Wallonie, du 11 juin au 13 septembre 2019. Dans sa ville, il est tour à tour président du CPAS, échevin des sports, de l'enseignement, de la petite enfance, des événements, du logement, du patrimoine, du personnel communal, de l'emploi, de l'économie sociale et de la cohésion sociale. Il devient bourgmestre en 2016, poste qu'il occupe toujours puisque son taux de pénétration à Huy lui permet de cumuler les fonctions de député et celles d'élu local. Mercredi soir, ce briscard de la politique régionale est désigné par le parti socialiste au poste de ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, en remplacement de Pierre-Yves Dermagne, appelé au fédéral où il sera vice-Premier ministre en charge de l'Economie et du Travail.

