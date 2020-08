Le Conseil national de sécurité (CNS) pourrait se réunir à nouveau à la fin de la semaine prochaine, annoncent vendredi les journaux de Sudpresse et Het Laatste Nieuws.

Dans la journée, on apprend de source bien informée que c'est effectivement plus que probable, pas à la suite d'un quelconque élément inquiétant mais simplement parce que la rentrée scolaire est proche et qu'il est temps d'envisager la suite.

La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet. Il avait alors été décidé de faire marche arrière dans le processus de déconfinement, face à un rebond des cas de Covid-19 dans notre pays, et singulièrement en province d'Anvers, en limitant notamment la bulle sociale de 15 personnes différentes par semaine à cinq personnes, toujours les mêmes, pendant quatre semaines et par foyer.

Une nouvelle réunion du CNS, éventuellement la semaine prochaine, pourrait décider d'élargir cette bulle de cinq. "C'est vraiment une question politique car il n'y a pas d'étude scientifique qui prouve son efficacité. Je pense qu'on peut élargir la bulle et aussi permettre de faire ses courses à plusieurs durant plus de 30 minutes. Il pourrait y avoir un relâchement sur ces deux mesures", estime vendredi le médecin épidémiologiste Yves Coppieters, cité par Sudpresse. "Par contre, il faut agir sur trois autres points. On a besoin de stimuler: le télétravail, le masque/les gestes barrières et le dépistage actif de toutes les personnes revenant de l'étranger", poursuit le spécialiste.

Le CNS avait, le 27 juillet, entre autres ré-insisté sur la nécessité de favoriser le télétravail partout où cela est possible. Il avait aussi fait marche arrière sur les visites au magasin, les limitant à 30 minutes par personne, seule, sauf exceptions comme lorsqu'on accompagne une personne en besoin d'assistance.

Selon les communications du CNS du 27 juillet, les mesures annoncées ce jour-là valaient "à partir du mercredi 29 juillet et pendant au moins quatre semaines (jusque fin août)".

