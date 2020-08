Un centre de dépistage local Covid-19 ouvrira d'ici la fin de la semaine sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode, a annoncé mardi matin la commune, qui porte le projet en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune (COCOM), la Fédération des Médecins de Belgique et la Croix-Rouge de Belgique.

"Avec l'augmentation des cas sur l'ensemble de la région bruxelloise, nous devions proposer aux personnes potentiellement infectées ou revenant de voyages en zones rouges la possibilité de se faire tester rapidement", estime le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir. "Avec ce centre de dépistage réservé aux habitants de la commune, nous mettons toutes les chances de notre côté pour gérer les derniers retours de vacances, garantir une rentrée scolaire sereine à nos enfants ainsi qu'une reprise des activités professionnelles et sociales dans de bonnes conditions sanitaires".

Le bourgmestre se targue d'être proactif en matière de lutte contre la propagation du Covid-19, et ce dès le début de la crise sanitaire. Une vingtaine de lieux de dépistage sont référencés en région bruxelloise sur une carte interactive consultable via le site www.coronavirus.brussels. Ils comptent de nombreux sites hospitaliers.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean avait également ouvert le 1er juillet un centre de dépistage pour ses habitants au 100 de la chaussée de Ninove étant donné l'absence d'hôpital sur le territoire communal.

