Coronavirus: Tous les stages et activités sportives pour enfants annulés jusqu'au 19 avril

La ministre de la Jeunesse et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), a décidé jeudi de l'annulation de tous les stages, activités et rassemblements dans les domaines du sport et de la jeunesse jusqu'au 19 avril inclus, soit la fin des vacances de Pâques.

.