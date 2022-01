Le chiffre des patients souffrant du Covid-19 continue d'augmenter. La situation en soins intensifs semble cependant se stabiliser, avec une légère baisse du taux d'occupation.

Il y a eu en moyenne 314 admissions de patients souffrant du Covid-19 quotidiennement du 18 au 24 janvier, c'est plus de 50% de plus que la moyenne des sept jours précédents, ressort-il mardi du rapport de Sciensano. Au niveau des lits occupés par des patients positifs - qu'ils soient traités pour Covid-19 ou pour une autre pathologie - la hausse en lits classiques se poursuit, tandis que la baisse entamée aux soins intensifs s'est arrêtée ces derniers jours.

Il y avait lundi 371 lits de soins intensifs occupés par des patients testés positifs au virus. C'est un peu moins que sept jours auparavant, mais l'occupation reste relativement stable depuis plusieurs jours. Le virus circule toujours activement: sur les 110.000 tests effectués en moyenne chaque jour entre le 15 et le 21 janvier, 44,2% sont revenus positifs, soit 47.606 (+77% par rapport à la semaine précédente). Le taux de positivité était particulièrement important chez les mineurs, passant de 59% chez les moins de 10 ans à 62,5% chez les 10-19. Au cours de cette même période, près de 24 personnes sont décédées par jour en moyenne après avoir été testées positives (+12%).

