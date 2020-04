La Première ministre Sophie Wilmès a composé son groupe de travail en vue de la sortie progressive du confinement. On y retrouve quelques noms connus depuis la crise du coronavirus, comme les professeurs Marc Van Ranst, Emmanuel André et Marius Gilbert.

La Première ministre Sophie Wilmès a constitué son Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES), le groupe de travail qui doit penser la sortie du confinement en Belgique. Sa mission : "élaborer une vision stratégique afin de guider la période d'assouplissement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus." Les experts se pencheront sur le déconfinement graduel de notre pays sur base de leurs connaissances, notamment en termes épidémiologiques, en évoquant également d'autres aspects (économique, social...).

"Je crois beaucoup en l'intelligence collective, qui plus est dans une crise aussi inédite que celle que nous vivons en ce moment. Nous savons que la gestion de la période de transition vers un retour à la normale sera déterminante pour éviter une recrudescence de l'épidémie. Nous prenons aussi cela très au sérieux. C'est la raison pour laquelle nous nous y préparons dès maintenant", précise la Première ministre dans un communiqué.

Voici la composition du GEES:

- Pr. Erika Vlieghe, cheffe du Service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers (UZ Antwerpen) et présidente du GEES.

- Pr. Emmanuel André, porte-parole interfédéral (Coronavirus), professeur de microbiologie clinique à l'Université catholique de Louvain, médecin microbiologiste à l'hôpital universitaire de Louvain et responsable du laboratoire de référence sur les Coronavirus (UZLeuven et KUL).

- Inge Bernaerts, juriste.

- Pr. Mathias Dewatripont, professeur d'économie et co-directeur de l'Institut i3H à l'Université libre de Bruxelles.

- Pr. Marius Gilbert, maître de recherches FNRS à l'Université libre de Bruxelles.

- Pr. Niels Hens, biostatisticien aux Universités d'Anvers et d'Hasselt.

- Céline Nieuwenhuys , secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux.

- Johnny Thijs, administrateur et président d'entreprises comme Electrabel, de Recticel et de Golazo.

- Pr. Marc Van Ranst, virologue à l'Université catholique de Louvain.

- Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.

