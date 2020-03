Selon plusieurs sources, les autorités belges pourraient décider de passer en phase 3 dans crise liée au coronavirus. Quelles sont les mesures prises en cas de phase 3 ?

Sciensano, l'Institut belge de la santé, a déjà émis de nouvelles directives pour les médecins généralistes, particulièrement exposés au risque de contagion du coronavirus. Les patients qui présentent de légers symptômes sont invités à consulter leur médecin généraliste par téléphone. Les généralistes sont désormais autorisés à délivrer des certificats à distance.

D'après le quotidien Le Soir, les hôpitaux devront déclencher leurs plans d'urgence pour libérer des lits pour les patients atteints du coronavirus. Philippe Devos, le président de l'Absym, déclare qu'ils pourraient également raccourcir les durées d'hospitalisation classique, un tri plus sévère aux urgences, voire même un tri éthique des patients, comme c'est le cas dans les hôpitaux du nord de l'Italie.

Selon le SPF Santé publique, le gouvernement pourrait prendre les mesures analogues à celles prises en Italie : c'est-à-dire annuler les grandes réunions, fermeture des lieux où se trouvent de nombreuses personnes et l'interdiction temporaire de certains déplacements.

Une mise en quarantaine de tout ou d'une partie du territoire pourrait également intervenir, même si le petit territoire de la Belgique rend la gestion et le confinement de parties du territoire plus compliqués qu'en France ou en Italie.

La campagne d'information sur l'hygiène de base et les soins aux malades devrait également se voir renforcée.

