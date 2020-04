Alors que près de 10.000 tests de dépistage ont été désormais réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 17% d'entre eux se sont jusqu'ici avérés positifs au Covid-19, selon les chiffres actualisés samedi par Sciensano.

Sur les 9.290 tests réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 1.560 ou 17% étaient positifs. Parmi ces tests positifs, 447 personnes étaient symptomatiques et 1.113 résidents étaient asymptomatiques.

A Bruxelles, 4.107 tests ont déjà été réalisés sur des résidents de maisons de repos et 414 ou 10% se sont avérés positifs: 118 résidents positifs étaient symptomatiques, 296 asymptomatiques.

En Flandre, 11.658 tests ont été réalisés sur des résidents de maisons de repos, dont 1.832 ou 16% étaient positifs.

Pour l'ensemble de la Belgique, 3.806 résidents de maisons de repos ont été testés positifs au Covid-19 jusqu'à présent, sur un total de 25.055 tests: 1.076 étaient symptomatiques et 2.730 asymptomatiques.

Les maisons de repos ont payé un lourd tribut depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec 3.678 décès estimés/confirmés, sur un total de 6.917 morts en Belgique, selon les derniers chiffres communiqués samedi par les autorités sanitaires.

Sur les 9.290 tests réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 1.560 ou 17% étaient positifs. Parmi ces tests positifs, 447 personnes étaient symptomatiques et 1.113 résidents étaient asymptomatiques. A Bruxelles, 4.107 tests ont déjà été réalisés sur des résidents de maisons de repos et 414 ou 10% se sont avérés positifs: 118 résidents positifs étaient symptomatiques, 296 asymptomatiques. En Flandre, 11.658 tests ont été réalisés sur des résidents de maisons de repos, dont 1.832 ou 16% étaient positifs. Pour l'ensemble de la Belgique, 3.806 résidents de maisons de repos ont été testés positifs au Covid-19 jusqu'à présent, sur un total de 25.055 tests: 1.076 étaient symptomatiques et 2.730 asymptomatiques. Les maisons de repos ont payé un lourd tribut depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec 3.678 décès estimés/confirmés, sur un total de 6.917 morts en Belgique, selon les derniers chiffres communiqués samedi par les autorités sanitaires.