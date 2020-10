Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait à 2.595,4 par jour entre le 28 septembre et le 4 octobre, soit une augmentation de 64% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de patients actuellement hospitalisés dépasse désormais la barre du millier, avec 1.050 patients, soit une hausse de 42% par rapport à il y a une semaine.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 21 septembre au 4 octobre s'établit désormais à 254,4 (+80%) pour l'ensemble du territoire. La catégorie des 20-29 ans est toujours la plus touchée.

Molenbeek-Saint-Jean est désormais la commune belge avec l'incidence la plus élevée: 867 cas pour 100.000 habitants sur les deux dernières semaines. Six communes sont, elles, toujours vierges de cas rapportés au cours des 14 derniers jours: Bullange et Rouvroy en Wallonie, Wielsbeke, Linter, Horebeke et Herstappe en Flandre, soit de modestes entités de moins de 10.000 habitants.

Pas moins de 90 malades sont toujours admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges. Du 1er au 7 octobre, 635 patients avec covid confirmé en laboratoire ont été hospitalisés et 434 personnes ont pu quitter les soins.

Le nombre de patients hospitalisés a donc passé la barre du millier, avec actuellement 1.050 lits occupés (+42% par rapport à mercredi dernier), dont 201 en soins intensifs (+28%). Dans ces services, 94 personnes nécessitaient une assistance respiratoire et 9 une ECMO.

Il y a eu 82 décès rapportés entre le 28 septembre et le 4 octobre, soit une moyenne quotidienne de 11,7.

Depuis le début de la pandémie, 137.868 cas confirmés ont été rapportés pour 2,833 millions de tests effectués. Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.108 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie.

