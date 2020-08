Si la progression des nouveaux cas de coronavirus en Belgique semble ralentir, ceux en Région bruxelloise continuent d'augmenter. D'où l'importance du testing. Voici une carte reprenant tous les centres de tests.

La carte interactive, actualisée quotidiennement, reprend tous les centres de tests de la capitale, ainsi que les conditions pour y accéder. Dans la plupart des cas, la prise de rendez-vous est obligatoire. Tant les centres liés aux hôpitaux que les laboratoires privés sont indiqués sur la carte. Ils y sont classés en fonction des profils des individus à dépister.

Tous les centres n'ont pas les mêmes conditions d'accès. Il y a ainsi 3 types de centres

1. En rouge: pour les personnes présentant des symptômes Covid-19 (toux, fièvre, douleurs respiratoires, ou encore perte du goût et de l'odorat), munis d'une prescription de leur médecin traitant.

2. En orange: pour les personnes asymptomatiques considérées comme à "haut risque", comme les voyageurs rentrant d'une zone rouge et ayant rempli le formulaire "Passenger Locator Form", les personnes qui ont été en contact avec une personne confirmée Covid et qui ont été contactée par le call center en charge du tracing. Les voyageurs doivent se présenter avec leur SMS reçu et les contacts à haut risque avec leur code PCR.

3. En bleu: tests privés. Ils ne sont pas remboursés. Exemple: si vous partez dans un pays qui exige un test PCR ou si vous voulez vous faire tester sans prescription médicale.

Cette carte est également consultable sur le site www.coronavirus.brussels.

