Marc Noppen, directeur de l'UZ Brussel, basé à Jette, a annoncé jeudi que son plus jeune patient en soins intensifs était âgé d'à peine quatre ans. Il rappelle que nul n'est à l'abri de complications graves liées au covid-19.

"Quand vous voyez de vos propres yeux ce que cela signifie d'être sous respirateur, vous savez qu'il faut être prudent. Le virus n'est pas seulement dangereux pour les personnes âgées, nous avons des patients de tous âges. Le plus jeune patient Covid-19 en soins intensifs a quatre ans. C'est bouleversant, pour notre personnel aussi", a déclaré Noppen à la VRT.

Il espère que le gouvernement fédéral annoncera des mesures drastiques pour réduire les contacts entre les personnes. Son hôpital tente de sensibiliser les jeunes en les invitant à visiter l'unité des soins intensifs.

Les décès liés au covid-19 restent heureusement rares parmi les moins de 24 ans. Depuis le début de la pandémie en Belgique, Sciensano fait état de 4 décès parmi les 0-24 ans, 45 parmi les 25-44 ans, et 549 parmi les 45-64 ans.

Hausse de cas parmi les élèves du secondaire

Par ailleurs, l'ONE (l'Office national de la Naissance et de l'Enfance) a dressé le bilan des six premières semaines de cours en Fédération Wallonie-Bruxelles. En cette sixième semaine de cours, 0,19% des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire sont infectés, ce qui revient à un total de 1696 cas.

L'ONE constate une accélération de cas depuis la première semaine d'octobre, et surtout parmi les élèves de secondaire. Au cours de la semaine du 28 septembre au 04 octobre, 1301 cas de Covid-19 ont ainsi été recensés chez les élèves du secondaire, contre 355 en primaire et 40 en maternelle.

. © ONE

"Quand vous voyez de vos propres yeux ce que cela signifie d'être sous respirateur, vous savez qu'il faut être prudent. Le virus n'est pas seulement dangereux pour les personnes âgées, nous avons des patients de tous âges. Le plus jeune patient Covid-19 en soins intensifs a quatre ans. C'est bouleversant, pour notre personnel aussi", a déclaré Noppen à la VRT. Il espère que le gouvernement fédéral annoncera des mesures drastiques pour réduire les contacts entre les personnes. Son hôpital tente de sensibiliser les jeunes en les invitant à visiter l'unité des soins intensifs.Les décès liés au covid-19 restent heureusement rares parmi les moins de 24 ans. Depuis le début de la pandémie en Belgique, Sciensano fait état de 4 décès parmi les 0-24 ans, 45 parmi les 25-44 ans, et 549 parmi les 45-64 ans.Hausse de cas parmi les élèves du secondaire Par ailleurs, l'ONE (l'Office national de la Naissance et de l'Enfance) a dressé le bilan des six premières semaines de cours en Fédération Wallonie-Bruxelles. En cette sixième semaine de cours, 0,19% des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire sont infectés, ce qui revient à un total de 1696 cas.L'ONE constate une accélération de cas depuis la première semaine d'octobre, et surtout parmi les élèves de secondaire. Au cours de la semaine du 28 septembre au 04 octobre, 1301 cas de Covid-19 ont ainsi été recensés chez les élèves du secondaire, contre 355 en primaire et 40 en maternelle.