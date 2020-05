La tendance à la baisse se poursuit, selon la conférence de presse de la Cellule de Crise.

Ce jeudi 14 mai, 356 nouveaux cas ont été rapportés. 248 patients résident en Flandre, 80 en Wallonie et 28 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 54 644, rapporte la Cellule de crise lors de sa conférence de presse quotidienne.

Actuellement, 1 862 patients sont actuellement hospitalisés. 67 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 380 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 27 patients au cours des 24 dernières heures.

14 301 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 190 au cours des 24 dernières heures.

Le nombre total de décès dans notre pays approche la barre des 9 000, avec 8 959 décès depuis le début de l'épidémie. Ces 24 dernières heures, 56 décès ont été rapportés. Parmi ceux-ci, 35 ont eu lieu à l'hôpital, 21 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 57% ont été confirmés par un test COVID-19.

Sur les 8 959 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,2% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (23%) ou des cas suspects (77%).

